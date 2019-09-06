أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

Google+ Print
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة للمهندسين لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية التي تضع قواعد ممارساتها المهنية وتدفع أداء أعمالها وشعبها المتعددة.

وأفادت الهيئة السعودية، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة محتوية على 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة ومهامها وتشكيلها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح أمين عام الهيئة، فرحان بن حبيتر الشمري، أن اللائحة تأتي تتويجاً لعمل مشترك في أروقة الهيئة حيث تضافرت الجهود لإخراج لائحة شاملة تسهم في رفع مستوى الأداء المهني وتحقق المصلحة العامة التي ينشدها أصحاب المكاتب والشركات الهندسية.

وبين، أن اللائحة حددت أهداف ومهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة والأعمال المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية، والمشاركة بتقديم المبادرات والمقترحات المتعلقة بتطوير المكاتب والشركات الهندسية، كما تسهم بإبداء الرأي والمقترحات العامة للمساهمة في تطوير أعمال الهيئة، فيما يتاح لها اقتراح الدورات والندوات ذات العلاقة.

ونوه الشمري، إلى أن اللجنة تتشكل بناء على قرار مجلس الإدارة بعد التأكد من الاشتراطات والضوابط الخاصة بذلك، على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ صدور تشكيلها ويتاح لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين التمديد لأكثر من تلك المدة.

وتابع، أن اللائحة حددت أعضاء اللجنة بستة أعضاء يتم اختيار رئيسهم ونائبه بالاقتراع السري بين الأعضاء في أول اجتماع يعقد لها.

وضمت اللائحة، توضيحات عن تشكيل اللجنة ومدة عملها علاوة على اجتماعات اللجنة وسكرتاريتها بالإضافة إلى تحديد انتهاء أعمالها أو انتهاء عمل أحد أعضائها، كما خصصت آلية مكافآت اللجنة واختتمت بسبعة أحكام عامة.

ترشيحات

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخدمة المدنية السعودية تعلن مدة إجازة الحضانة للأب والأم

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: هناك تنسيق وعمل متكامل بين السعودية والإمارات في ملفات عديدة واليمن أحدها

الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: هناك تنسيق وعمل متكامل بين السعودية والإمارات في ملفات عديدة واليمن أحدها

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية

اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية