الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية التي تضع قواعد ممارساتها المهنية وتدفع أداء أعمالها وشعبها المتعددة.

وأفادت الهيئة السعودية، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة محتوية على 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة ومهامها وتشكيلها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح أمين عام الهيئة، فرحان بن حبيتر الشمري، أن اللائحة تأتي تتويجاً لعمل مشترك في أروقة الهيئة حيث تضافرت الجهود لإخراج لائحة شاملة تسهم في رفع مستوى الأداء المهني وتحقق المصلحة العامة التي ينشدها أصحاب المكاتب والشركات الهندسية.

وبين، أن اللائحة حددت أهداف ومهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة والأعمال المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية، والمشاركة بتقديم المبادرات والمقترحات المتعلقة بتطوير المكاتب والشركات الهندسية، كما تسهم بإبداء الرأي والمقترحات العامة للمساهمة في تطوير أعمال الهيئة، فيما يتاح لها اقتراح الدورات والندوات ذات العلاقة.

ونوه الشمري، إلى أن اللجنة تتشكل بناء على قرار مجلس الإدارة بعد التأكد من الاشتراطات والضوابط الخاصة بذلك، على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ صدور تشكيلها ويتاح لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين التمديد لأكثر من تلك المدة.

وتابع، أن اللائحة حددت أعضاء اللجنة بستة أعضاء يتم اختيار رئيسهم ونائبه بالاقتراع السري بين الأعضاء في أول اجتماع يعقد لها.

وضمت اللائحة، توضيحات عن تشكيل اللجنة ومدة عملها علاوة على اجتماعات اللجنة وسكرتاريتها بالإضافة إلى تحديد انتهاء أعمالها أو انتهاء عمل أحد أعضائها، كما خصصت آلية مكافآت اللجنة واختتمت بسبعة أحكام عامة.

ترشيحات