ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية تؤثر سلباً على الصين وتؤدي إلى تدفق المليارات إلى الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة فرض تعريفات على سلع صينية بنسبة 15 بالمائة يوم الأحد الماضي، مع دخلو رسوم مضادة أيضاً من الصين حيز التنفيذ خلال نفس اليوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "التعريفات الجمركية تضر الصين والمليارات تتدفق إلى الولايات المتحدة، و المزارعون المحليون المستهدفون سيحصلون على الكثير من الدولارات القادمة من إيرادات التعريفات".

وتابع الرئيس الأمريكي بأن أرقام وظائف جيدة ولا يوجد تضخم في الولايات المتحدة في الوقت الذي تعاني فيه الصين من أسوأ عام منذ عقود.

وكانت بيانات رسمية أظهرت اليوم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

وذكر ترامب أن المحادثات التجارية مع الصين مستمرة من أجل مصلحة الجميع.

وفي الأسبوع الجاري، اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية رسمية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.