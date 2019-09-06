أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

Google+ Print

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن التعريفات الجمركية تؤثر سلباً على الصين وتؤدي إلى تدفق المليارات إلى الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة فرض تعريفات على سلع صينية بنسبة 15 بالمائة يوم الأحد الماضي، مع دخلو رسوم مضادة أيضاً من الصين حيز التنفيذ خلال نفس اليوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "التعريفات الجمركية تضر الصين والمليارات تتدفق إلى الولايات المتحدة، و المزارعون المحليون المستهدفون سيحصلون على الكثير من الدولارات القادمة من إيرادات التعريفات".

وتابع الرئيس الأمريكي بأن أرقام وظائف جيدة ولا يوجد تضخم في الولايات المتحدة في الوقت الذي تعاني فيه الصين من أسوأ عام منذ عقود.

وكانت بيانات رسمية أظهرت اليوم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

وذكر ترامب أن المحادثات التجارية مع الصين مستمرة من أجل مصلحة الجميع.

وفي الأسبوع الجاري، اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية رسمية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نقل أمير الكويت إلى مستشفى في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب

نقل أمير الكويت إلى مستشفى في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب

دخول أمير الكويت المستشفى في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب

دخول أمير الكويت المستشفى في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب

بعد استقالة مبعوث ترامب للشرق الأوسط.. المبعوث الجديد أبرز مؤهلاته إعداد القهوة في البيت الأبيض

بعد استقالة مبعوث ترامب للشرق الأوسط.. المبعوث الجديد أبرز مؤهلاته إعداد القهوة في البيت الأبيض

شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس

شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس