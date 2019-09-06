البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي

مباشر: أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن وزراء مالية المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وصندوق النقد العربي أشادوا بالتقدم الملحوظ في إنجاز برنامج التوازن المالي.

ونوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الجمعة، أن ذلك نتيجة عمل فريق البحرين فريق العمل الواحد المتمثل بكافة منتسبي السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاعين العام والخاص، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

جاء ذلك عقب عقد وزراء المالیة في كل من الكویت والامارات والبحرین ومساعد وزیر المالیة السعودي في المنامة، الاجتماع الخاص بالمتابعة الدوریة لنتائج تنفیذ مبادرات برنامج التوازن المالي في البحرین.

وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن العمل مستمر لتنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى نقطة التوازن المالي بحلول العام 2022، وهو الهدف المنشود الذي وضعه فريق البحرين نصب عينيه منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي.

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