سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام

مباشر: ارتفع سهم "سناب شات" بأكثر من 3.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة ليواصل أداءه كأفضل سهم في شركات التكنولوجيا خلال العام الجاري بمكاسب 198 بالمائة.

وقال المحلل "مارك كيلي" في شركة "نوميرا" في مذكرة للعملاء اليوم أن زيادة المستخدمين الجدد لتطبيق التواصل الاجتماعي قد يضاعف توقعات الشركة، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وأضاف المحلل أن عمليات تحميل تطبيق "سناب شات" ارتفعت بنحو 21 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

واستناداً إلى هذا المعدل، توقع "كيلي" أن الشركة الأمريكية سوف تضيف ما بين 5.5 مليون و 10 ملايين مستخدم في هذا الربع، أي أعلى من 2 مليون إلى 4 ملايين المتوقعة من قبل الشركة.

وخلال الربع الثاني، ارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بمقدار 13 مليون مستخدم على أساس فصلي ليصل الإجمالي إلى 203 مليون مستخدم.

وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "سناب شات" بنحو 3.6 بالمائة إلى 16.46 دولار.

ومن بداية العام الجاري، حقق سهم "سناب شات" مكاسب بنحو 198 بالمائة.