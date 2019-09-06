محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب عن الخام لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بأكثر من 2.5 بالمائة.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

ويأتي صعود الذهب الأسود أيضاً مع تصريحات رئيس الفيدرالي بان البنك سوف يتصرف حسب حاجة الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أمس هبوط المخزونات بمقدار 4.8 مليون برميل، كما انخفض إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بلغت 2.6 بالمائة مع تراجع مخاوف تباطؤ الطلب بعد أن أعلنت الصين أنها توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة لعقد اجتماع لبحث المسائل التجارية في مطلع الشهر المقبل.

وعند تسوية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 56.52 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1.1 بالمائة عند 61.63 دولار للبرميل.