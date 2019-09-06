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السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

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السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية ترحبها بتشكيل الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن المملكة ترحب بحكومة السودان التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر، حرص المملكة على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه. 

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