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قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

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عبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، عن سعادة دولة قطر الغامرة بتغليب الأطراف السودانية روح الحوار والتوافق والمصلحة الوطنية "ما مهد الطريق لتشكيل حكومة معبرة عن أشواق الشعب السوداني الكريم ورغبته في التمثيل المتوازن للشباب والنساء ومناطق البلاد المختلفة".

© AP Photo / Hussein Malla

وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن تحقق السودانية الجديدة النجاحات المنشودة وأن يعم السلام ربوع البلاد في أقرب الآجال.

وأكد بيان الخارجية القطرية على دعم دولة قطر الكامل للسودان في هذه المرحلة التاريخية، وشدد على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان، وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء، والفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرا للداخلية.

SputnikNews

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