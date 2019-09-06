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باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

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باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

مباشر: قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تضغط على القرارات الاستثمارية للشركات.

وأضاف باول خلال خطاب بالمعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ، اليوم الجمعة: "أعتقد أن الوضع يتمثل في أن عدم اليقين حول السياسة التجارية يتسبب في كبح استثمارات الشركات.

وأوضح رئيس الفيدرالي أن الشركات تحتاج لبعض اليقين بشأن وجود طلب مستمر حتى تقوم بالاستثمارات طويلة الأجل في المصانع والمعدات والبرامج.

واندلعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ نحو 18 شهراً واستمرت لتزيد حالة عدم اليقين مع التصعيد الأخير بفرض تعريفات متبادلة بين الطرفين يوم الأحد الماضي.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي لا يتوقع حودث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وأوضح باول أن معدلات الفائدة المنخفضة ساهمت في الحفاظ على نمو الاقتصاد.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة في 10 سنوات، بعد أن انتهج "الصبر" حيال السياسة النقدية عقب زيادته لتكاليف الاقتراض 4 مرات في العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 130ألف وظيفة، وهو ما يقل عن المتوقع خلال الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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