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محدث.. الذهب يتراجع 10 دولارات عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الذهب يتراجع 10 دولارات عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. الذهب يتراجع 10 دولارات عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: عاودت  الذهب للهبوط لتفقد 10 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عقب إعلان تقرير الوظائف الشهري، لتسجل خسائر أسبوعية.

وكان المعدن الأصفر تمكن من التحول للارتفاع بعد أن أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي وهو ما يقل عن التوقعات البالغة نحو 163 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند 3.7 بالمائة في حين أن متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة سجل نمواً متسارعاً على أساس شهري لكنه تباطأ على أساس سنوي.

ولكن تراجع المعدن الأصفر عند التسوية مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم بأول بأن الاقتصاد الأمريكي يسير بشكل جيد والتقرير الوظائف الأخير علامة على قوة سوق العمل، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي ركود اقتصادي للولايات المتحدة

وكانت أسعار المعدن الأصفر تعرضت لضغوط على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي من ضمنها ارتفاع وظائف القطاع الخاص غير الزراعي وبالإضافة إلى التطورات التجارية الإيجابية مع إعلان الصين أن بداية الشهر المقبل سيشهد جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة، لتسجل خسائر أسبوعية نحو 14 دولاراً أو ما يعادل 0.9 بالمائة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول للارتفاع بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10 دولارات ليصل إلى 1515.50 دولار للأوقية، ذلك بعد أن سجل مستوى 1510.70 دولار في الاتجاه الهابط، و1536.20 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 1510.34 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة ليهبط إلى 98.345.

مباشر (اقتصاد)

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