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تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث

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تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، كما هبطت منصات الغاز الطبيعي.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن شركة "بيكر هيوز" أن عدد منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة تراجع 4 منصات ليصل إلى 738 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

كما انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار منصتين ليسحل 160 منصة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند 56.29 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 0.5 بالمائة إلى 61.24 دولار للبرميل.

وخلال تلك الفترة، زاد سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.5 بالمائة إلى 2.50 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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