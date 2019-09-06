تقرير: تركيا تطالب البنوك بشطب قروض لبعض مشاريع الطاقة

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن تركيا ترغب في أن تقوم مصارفها بشطب القروض لبعض مشاريع الطاقة، في محاولة تهدف لتعزيز الائتمان في الاقتصاد.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، أمس الخميس، أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية "بي.دي.دي.كيه" تريد أن تقوم المصارف بتصنيف القروض الممنوحة إلى ثلاثة مصانع توليد للطاقة تعمل بالغاز على الأقل على أنها قروض متعثرة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن هذه المشاريع تشمل قروض متعثرة بقيمة مليار دولار لمصنع في كيريكالي، وقروض بنحو 0.9 مليار دولار لمشروع "جاما إينرجي" بالقرب من أنقرة ومنشأة تبلغ تكلفتها مليار دولار تديرها شركة "أنسالدور إينرجيا وشركائها" في جيبز.

وكانت السلطات التركية تعمل على تنقية الميزانيات العمومية للبنوك على أن يتم إعلان التفاصيل في وقت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن الدفع نحو شطب الديون الخاصة بهذه المشاريع الثلاثة جزء من خطة أكبر يعمل عليها صناع السياسة في تركيا.

وقامت الشركات التركية باقتراض حوالي 60 مليار دولار منذ عام 2003 من أجل تمويل الاستثمارات في مشاريع توليد الطاقة الجديدة وتوزيعها، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات "بوسطن".