اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن الأجهزة الأمنية عثرت على قائد الكتيبة الخاصة في قوات النخبة الحضرمية، الضابط عبد الواسع العيدروس، مقتولاً على متن سيارته في منطقة حوطة سلطانة بمديرية سيئون عاصمة وادي حضرموت.

وأضاف المصدر بأن مقتل الضابط العيدروس يأتي بعد أربعة أيام من اختفائه.

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يشار إلى أن النخبة الحضرمية أنشئت في عام 2015 بإشراف من الإمارات العربية المتحدة ودعم من المملكة العربية السعودية ، وتتبع إدارياً المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني المتمركزة في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.