الخرابشة لعطية : لا يجوز ان تهاجم مكافحة الفساد بدوافع " شخصية" و" شللية " دعما لبعض المنتنفذين

جي بي سي نيوز - محرر الشؤون المحلية - هاجم السياسي والمحامي محمود الخرابشة زميله السابق النائب الحالي خليل عطية ، على خلفية رسالة الاخير لرئيس الحكومة بخصوص شركة تعمير ، والحجز على اموال 7 متنفذين ومنعهم من السفر .

وقال الخرابشة الذي استفزته رسالة عطية وما جاء فيها حول ان هيئة مكافحة الفساد لم تستوف التحقيقات وان هؤلاء شخصيات وطنية وان قضيتهم ستؤثر على الاستثمار ، قال : إن على زميلي وصديقي واخي خليل عطية ان لا ينطلق من توجهاته الرقابية من منطلق شخصي او " شللي " وإن عليه ان يكون منصفا وغير منحاز .

وتابع في اتصال مع المدينة نيوز : إن هيئة مكافحة الفساد لها قانونها وهي تقوم بالتحقيق ، والمدعي العام يتبع الجهات القضائية ، ، وإذا ثبتت ادانة اي شخص فإنه يتم اتخاذ اجراءات بحقه وإذا وجد انه ليس كذلك فإن القضية تنتهي .

وخاطب الخرابشة عطية بقوله : القضية ليست فزعة " ، ويفترض بالنواب ان يكونوا أدوات داعمة للحق ، كما إنه لا يجوز للنائب عطية ان يتحدث بأمر هو غير مطلع على تفاصيله كفاية ، وكان يفترض به ان يطلب تزويده بكافة البيانات قبل ان يوجه مثل هذه الرسالة وينتقد الهيئة .

واختتم بقوله : إن دور النائب الذي انتخبه الشعب هو محاربة الفساد وليس " الطبطبة " عليه بطرق ووسائل شتى دعما لبعض المتنفذين .

وحاولت االمدينة نيوز الاتصال بعطية دون جدوى .