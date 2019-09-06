أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخرابشة لعطية : لا يجوز ان تهاجم مكافحة الفساد بدوافع " شخصية" و" شللية " دعما لبعض المنتنفذين

Google+ Print
الخرابشة لعطية : لا يجوز ان تهاجم مكافحة الفساد بدوافع " شخصية" و" شللية " دعما لبعض المنتنفذين الخرابشة لعطية : لا يجوز ان تهاجم مكافحة الفساد بدوافع " شخصية" و" شللية " دعما لبعض المنتنفذين

جي بي سي نيوز - محرر الشؤون المحلية - هاجم السياسي والمحامي محمود الخرابشة زميله السابق النائب الحالي خليل عطية ، على خلفية رسالة الاخير لرئيس بخصوص شركة تعمير ، والحجز على اموال 7 متنفذين ومنعهم من السفر .

وقال الخرابشة الذي استفزته رسالة عطية وما جاء فيها حول ان هيئة مكافحة الفساد لم تستوف التحقيقات وان هؤلاء شخصيات وطنية وان قضيتهم ستؤثر على الاستثمار ، قال : إن على زميلي وصديقي واخي خليل عطية ان لا ينطلق من توجهاته الرقابية من منطلق شخصي او " شللي " وإن عليه ان يكون منصفا وغير منحاز .

وتابع في اتصال مع المدينة نيوز : إن هيئة مكافحة الفساد لها قانونها وهي تقوم بالتحقيق ، والمدعي العام يتبع الجهات القضائية ، ، وإذا ثبتت ادانة اي شخص فإنه يتم اتخاذ اجراءات بحقه وإذا وجد انه ليس كذلك فإن القضية تنتهي .

وخاطب الخرابشة عطية بقوله : القضية ليست فزعة " ، ويفترض بالنواب ان يكونوا أدوات داعمة للحق ، كما إنه لا يجوز للنائب عطية ان يتحدث بأمر هو غير مطلع على تفاصيله كفاية ، وكان يفترض به ان يطلب تزويده بكافة البيانات قبل ان يوجه مثل هذه الرسالة وينتقد الهيئة .

واختتم بقوله : إن دور النائب الذي انتخبه الشعب هو محاربة الفساد وليس " الطبطبة " عليه بطرق ووسائل شتى دعما لبعض المتنفذين .

وحاولت االمدينة نيوز الاتصال بعطية دون جدوى .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إيران تمسك عنق لبنان.. والحكومة "شاهد ما شافش حاجة"

إيران تمسك عنق لبنان.. والحكومة "شاهد ما شافش حاجة"

بالصور.. وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

بالصور.. وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

موجز الاخبار | الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة و وزراء البترول و الكهرباء و المالية

موجز الاخبار | الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة و وزراء البترول و الكهرباء و المالية

لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله

لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله