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سعر العقود الآجلة للقهوة يواصل الهبوط مع زيادة المعروض

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سعر العقود الآجلة للقهوة يواصل الهبوط مع زيادة المعروض سعر العقود الآجلة للقهوة يواصل الهبوط مع زيادة المعروض

مباشر: تراجع سعر قهوة "روبوستا" إلى أدنى مستوى في 9 سنوات خلال تعاملات أمس الخميس، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 4.8 بالمائة.

وتراجعت القهوة لعدة سنوات وسط ارتفاع المعروض، كما أضاف ضعف العملة في البرازيل المنتج الرئيسي للين المزيد من الضغط مؤخرًاً.

وخلال تعاملات أمس، شهد سعر "روبوستا" تغييراً طفيفاً عند 1270 دولار للطن في لندن، بانخفاض 17 بالمائة هذا العام، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

في حين ارتفع سعر قهوة "أرابيكا" المستخدمة في المشروبات الخاصة بنحو 0.2 بالمائة إلى 95.55 سنت للرطل في نيويورك، ولكنها انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وكان الفائض السنوي العالمي الثاني على التوالي هو المحرك الرئيسي لتراجع سعر القهوة، في الوقت الذي رفعت المنظمة الدولية للقهوة هذا الأسبوع تقديراتها للمعروض خلال موسم 2018-2019 بنسبة 26 بالمائة إلى 4.96 مليون كيس.

كما أضر ضعف عملة البرازيل بأسعار القهوة لأنها تشجع على المزيد من الصادرات من المنتج الرئيسي حيث لامست العملة هذا الأسبوع أدنى مستوى في ما يقرب من عام مقابل الدولار.

مباشر (اقتصاد)

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