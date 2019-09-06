في أسبوع التفاؤل التجاري.. مكاسب الأسهم الصينية تصل لـ4%

مباشر: حققت مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب قوية تصل إلى 4 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع الجاري التي تنتهي اليوم الجمعة، كما أن اليوان الصيني يسير على الطريق الصحيح نحو الأرباح.

ويأتي الأداء الإيجابي للأسواق المالية في الصين بالتزامن مع الأسبوع الذي شهد إقرار جولة جديدة من التعريفات المتبادلة بين واشنطن وبكين ما يعني مزيداً من التصعيد التجاري.

لكن مع ذلك جاءت خطوات الصين حذرة إلى حد ما كونها فرضت الرسوم على مجموعة قليلة من السلع مع إرجاء بقية التعريفات حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الجانبين سيعقدان لاحقاً جولة من المحادثات التجارية، وهو الأمر الذي أكدته بكين من جانبها.

ومن جهة أخرى، لا تتوقف الصين عن دعم اقتصادها، حيث قرر البنك المركزي في البلاد اليوم تخفيض الاحتياطي الإلزامي للمصارف بهدف ضخ مزيد من السيولة في السوق.

وبنهاية جلسة اليوم، اختتم مؤشر "شنغهاي" المركب التداولات على ارتفاع بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 2999.6 نقطة.

وخلال جلسات الأسبوع الذي ينتهي اليوم، شهد المؤشر الصيني مكاسب بنحو 3.9 بالمائة.

وأغلق مؤشر "سي.إس.آي 300" عند مستوى 3948.5 نقطة بزيادة تصل إلى 0.6 بالمائة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.5 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 7.116 يوان.

ويتجه اليوان الصيني إلى حصد مكاسب تتجاوز 0.6 بالمائة مقابل الورقة الخضراء في الأسبوع الحالي.