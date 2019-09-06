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محدث.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع لتحقق مكاسب أسبوعية

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محدث.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع لتحقق مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع لتحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع مراقبة تطورات البريكست، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية مع التفاؤل بشأن التجارة.

وبراقب المستثمرون تطورات البريكست وسط تصميم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتمامه في الموعد المحدد على الرغم من نجاح البرلمان البريطاني في تمرير مشروع قانون يمنع الخروج بدون صفقة.

ويركز المستثمرون أيضاً على التطورات التجارية مع التفاؤل بشأن عودة المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في الشهر المقبل وسط تصريحات من مستشار ترامب بأن المفاوضات الهاتفية التي تمت الأسبوع الجاري كانت على ما يرام.

ويأتي صعود البورصات الأوروبية مع ارتفاع ليس بالكبير لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي جاء مخيباً للآمال.

ومن جانبها، رفعت منطقة اليورو تقديرات نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس توقعات المحللين، في حين ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 387.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 2 بالمائة.

كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة عند 5603.0 نقطة، ليرتبع بأكثير من 2.2 بالمائة في الأسبوع الجاري.

فيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 7282.3 نقطة، ليصعد بنحو 1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وحقق مؤشر "داكس" الألماني مكاسب أسبوعية بنحو 2.1 بالمائة  بعد ارتفع بنحو 0.5 بالمائة عند 12191.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار هامشياً بنحو 0.07 بالمائة مُسجلاً 1.1043 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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