السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

الرياض - مباشر: بحثت المملكة العربية السعودية مع دولة باكستان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتعدين.

وشهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس الخميس، جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التكرير والتعدين والطاقة المتجددة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ومثل الجانب الباكستاني في المباحثات وزير الطاقة، عمر أيوب خان، فيما ضم وفد المملكة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي.

وأكد عمر أيوب خان خلال المباحثات، حرص رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على سرعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان في فبراير/شباط الماضي، ومنها التعاون في مجال الطاقة والتعدين.

وبين خان، أن باكستان لديها العديد من فرص الاستثمار لاسيما في مجال الطاقة والتعدين، معبراً عن رغبته في أن تسهم المملكة بشكل كبير في تنفيذ هذه المشاريع.

فيما قال المديفر، إن اجتماع يعتبر واحد من سلسلة الاجتماعات الجارية بين البلدين لوضع مذكرات التفاهم التي وقعت خلال الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى باكستان في مجالات الطاقة والتعدين بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار حيز التنفيذ.

وأضاف، أن هذا الاجتماع يعتبر جزءًا من أعمال المجلس التنسيقي الأعلى السعودي الباكستاني الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ومن الجانب الباكستاني دولة رئيس الوزراء عمران خان.

وبين، أن هذه المجالات تعتبر جزءًا من المحور الاقتصادي للمجلس، مشيراً إلى أن وفد المملكة يضم مسؤولين وممثلين من عدة جهات مختلفة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة وهيئة المساحة الجيولوجية وصندوق التنمية السعودي، أرامكو، معادن، أكوا باور، سابك.

ترشيحات