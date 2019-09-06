عملات الأسواق الناشئة تحصد المكاسب أمام الدولار

من: سالي إسماعيل

مباشر: حصدت عملات الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، في حين كانت الليرة التركية على قائمة الخاسرين.

وتأتي المكاسب التي حققتها عملات الاقتصادات الناشئة على خلفية التفاؤل من الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسط إشارات إيجابية من المحادثات بين الجانبين.

وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت العملة البرازيلية 4.0612 ريال لكل دولار وذلك بارتفاع 1.2 بالمائة لصالح الريال ليكون أكبر الرابحين بين صفوف عملات الأسواق الناشئة.

وارتفعت عملة المكسيك أمام الدولار بنسبة 0.9 بالمائة لتتراجع الورقة الأمريكية إلى 19.5597 بيزو.

وشهدت عملة جنوب أفريقيا زيادة بنحو 0.9 بالمائة مقابل نظيرتها الأمريكية لينخفض الدولار إلى مستوى 14.752 راند.

وصعد الروبل الروسي بنحو 0.7 بالمائة مقارنة مع الورقة الأمريكية، ليهبط الدولار إلى 65.7907 روبل.

وتأتي مكاسب العملة الروسية على الرغم من قيام البنك المركزي في البلاد بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-اليوان)، فشهد خسائر بأكثر من 0.4 بالمائة لتتراجع العملة الأمريكية إلى مستوى 7.1185 يوان.

وكانت الصين أعلنت اليوم إجراءات تحفيزية لدعم اقتصادها، حيث قرر بنك الشعب خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف.

وزاد البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى مستوى 55.9030 بيزو.

وتعرضت العملة المحلية للأرجنتين إلى خسائر قوية في الفترة الماضية على خلفية مخاوف تعثر البلاد عن سداد ديونها، لكنها نجحت في التعافي النسبي بعد فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 71.725 روبية.

وتغلق أسواق الهند في وقت مبكر عن بقية الأسواق نظراً لفروقات التوقيت.

في حين أن الليرة التركية، كانت أبرز الخاسرين أمام الورقة الأمريكية لتتراجع بأكثر من 0.5 بالمائة ما دفع العملة الخضراء للصعود إلى 5.7229 ليرة.

ويترقب المستثمرون عقد المركزي التركي اجتماع السياسة النقدية الثاني تحت قيادة "مراد أويصال" يوم 12 سبتمبر/أيلول الحالي، وذلك بعد الخفض الحاد الذي نفذه البنك في اجتماعه الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم في البلاد أدنى مستوى منذ مايو/آيار 2018.

جدير بالذكر أن الدولار يواصل الخسائر اليوم أمام العملات الرئيسية وذلك بعدما أظهر التقرير الأمريكي تباطؤ نمو الوظائف مع ارتفاع متوسط الأجور للعاملين بوتيرة أقل على أساس سنوي.