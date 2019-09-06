التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان

الرياض - مباشر: أطلقت وزارة التعليم السعودية تحذيرات للطلاب في دولة اليابان.

وقالت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إنها تحذر الطلاب السعوديين في اليابان، مشيرة إلى أنه من المتوقع وصول إعصار 15 الأراضي اليابانية يوم الأحد.

وتابعت الوزارة: "نأمل اخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية".

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