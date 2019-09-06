الحريري: مشكلة التهريب عبر المعابر بلبنان ستحل "عسكرياً"

مباشر: قال رئيس الحكومة اللبنانية أن مشكلة التهريب عبر المعابر ستحل "عسكرياً".

وأكد سعد الحريري، اليوم الجمعة، أن مشكلة التهريب الذي يحصل عبر المعابر والمرافق اللبنانية يجب أن تعالجها القوى العسكرية، ولذلك سيكون لنا لقاء الأسبوع المقبل مع القوى العسكرية لمعالجة كل هذه المواضيع، وفقاً لوكالة أنباء لبنان.

وشدد الحريري، خلال جولة له في مرفأ بيروت على وجود 146 معبرا غير شرعي على الحدود اللبنانية.

وقال: “أجزم أن التهريب عبر مرفأ بيروت سيتوقف، ومن سيهرب من المرفأ سيصطدم بالدولة من الآن فصاعدا".

ونوه الحريري، إلى أن وزير المال سيقدم مشروع قانون للجمارك لكي نتمكن من التحكم في مداخلنا ومرافئنا والمطار وغيرها.

ترشيحات