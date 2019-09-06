أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الحريري: مشكلة التهريب عبر المعابر بلبنان ستحل "عسكرياً"

Google+ Print
الحريري: مشكلة التهريب عبر المعابر بلبنان ستحل "عسكرياً" الحريري: مشكلة التهريب عبر المعابر بلبنان ستحل "عسكرياً"

مباشر: قال رئيس اللبنانية أن مشكلة التهريب عبر المعابر ستحل "عسكرياً".

وأكد سعد الحريري، اليوم الجمعة، أن مشكلة التهريب الذي يحصل عبر المعابر والمرافق اللبنانية يجب أن تعالجها القوى العسكرية، ولذلك سيكون لنا لقاء الأسبوع المقبل مع القوى العسكرية لمعالجة كل هذه المواضيع، وفقاً لوكالة أنباء لبنان.

وشدد الحريري، خلال جولة له في مرفأ بيروت على وجود 146 معبرا غير شرعي على الحدود اللبنانية.

وقال: “أجزم أن التهريب عبر مرفأ بيروت سيتوقف، ومن سيهرب من المرفأ سيصطدم بالدولة من الآن فصاعدا".

ونوه الحريري، إلى أن وزير المال سيقدم مشروع قانون للجمارك لكي نتمكن من التحكم في مداخلنا ومرافئنا والمطار وغيرها.

ترشيحات

الحريري يطلب تدخل أمريكا وفرنسا بعد قصف إسرائيلي ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء المصري بالوفد اللبناني الحريرى: سقوط طائرتين إسرائيليتين اعتداء على السيادة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إيران تمسك عنق لبنان.. والحكومة "شاهد ما شافش حاجة"

إيران تمسك عنق لبنان.. والحكومة "شاهد ما شافش حاجة"

بالصور.. وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

بالصور.. وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

موجز الاخبار | الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة و وزراء البترول و الكهرباء و المالية

موجز الاخبار | الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة و وزراء البترول و الكهرباء و المالية

لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله

لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تنعقد بحضور وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله