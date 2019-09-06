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العريان عن سوق السندات: إذا تمسكت بالقواعد القديمة ستخسر

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العريان عن سوق السندات: إذا تمسكت بالقواعد القديمة ستخسر العريان عن سوق السندات: إذا تمسكت بالقواعد القديمة ستخسر

مباشر: يرى الاقتصادي محمد العريان أن المستثمرين بحاجة للتفكير بشكل مختلف فيما يتعلق بسوق السندات العالمية، مع الإشارة إلى أن التسمك بالقواعد القديمة يعني الخسارة.

وقال المستشار الاقتصادي لشركة أليانز العالمية في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه يجب معاملة السندات بطريقة استغلال الفرص بدلاً من اعتبارها جزءاً أساسياً من المحفظة الاستثمارية.

وفي ظل الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين إضافة للمخاوف ذات الصلة بالاتجاه الهبوطي في الأداء الاقتصادي، فإن المستثمرين تكالبوا على أسواق الأصول الآمنة وفي مقدمتها السندات الحكومية.

ويقف حجم السندات المتداولة بعائد سالب في الوقت الحالي عند مستوى قياسي مرتفع أعلى 15 تريليون دولار.

جدير بالذكر أن السندات تسير في طريق عكسي مع العائد على تلك الديون الحكومية.

وأوضح العريان أن سوق السندات يحتاج إلى النظر إليه من الناحية النسبية، قائلاً: "إذا التزمت بالقواعد القديمة، فسوف تخسر.. عليك التفكير بطريقة مختلفة بشأن سوق السندات".

وتابع: من المعتاد التفكير في سوق السندات كجزء أساسي من المحفظة الاستثمارية، وأنه يمكن تحقيق أداءً قوياً في السندات مقابل الأسهم بسبب كل هذه القضايا الهيكلية، لكن هذه طريقة خاطئة للتفكير في سوق السندات اليوم.

وأضاف العريان أن سوق السندات اليوم يعتمد على انتهاز الفرص، ولذلك يجب البحث عن تلك المراكز الانتهازية.

وتطرق إلى الوضع في الأرجنتين كمثال بارز على هذه المسألة، قائلاً: "بالنظر للأرجنتين اليوم، هل البلاد في حالة فوضى؟، نعم لكن سوق السندات تجاوز الأرباح المتوقعة".

وتقف الأرجنتين على حافة هاوية الإفلاس وسط شكوك حول قدرة البلاد على تسديد ديونها وسط تهاوي العملة المحلية ومشاكل اقتصادية بل وسياسية.

وذكر أن المستويات القياسية المرتفعة في الولايات المتحدة تحتاج إلى التحقق من صحتها مقارنة بالأساسيات، مشيراً إلى أنه قد نقترب من نقطة تكون فيها الأسهم والسندات مرتفعة للغاية.

مباشر (اقتصاد)

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