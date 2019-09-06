البرلمان البريطاني يمرر مشروع قانون لمنع البريكست الصعب

مباشر: أقرت الغرفة العليا في البرلمان البريطاني اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف لمنع تمرير البريكست بدون صفقة بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير مشروع القانون بأغلبية من قبل مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء الماضي قبل إرساله إلى مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان).

وقام مجلس اللوردات بالتصديق على مشروع القانون في مرحلته النهائية دون تصويت رسمي.

وقال مجلس اللوردات اليوم إنه أنهى القراءة الثالثة لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مجلسي البرلمان وافقوا على الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وأضاف أن مشروع القانون بحاجة الآن إلى الموافقة الملكية قبل أن يصبح قانوناً يضفى عليه الطابع الرسمي.

ومن المتوقع أن تقوم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بتوقيع مشروع القانون بحلول يوم الإثنين المقبل.

وبموجب هذا التشريع، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي للبريكست لنحو ثلاثة أشهر إذا لم يتوافق البرلمان حول صفقة تنظم عملية الخروج من الكتلة بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول.

ويحارب جونسون من أجل تنفيذ البريكست في موعده 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل رافضاً التمديد مرة أخرى.