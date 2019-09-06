أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البرلمان البريطاني يمرر مشروع قانون لمنع البريكست الصعب

Google+ Print

مباشر: أقرت الغرفة العليا في البرلمان البريطاني اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف لمنع تمرير البريكست بدون صفقة بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير مشروع القانون بأغلبية من قبل مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء الماضي قبل إرساله إلى مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان).

وقام مجلس اللوردات بالتصديق على مشروع القانون في مرحلته النهائية دون تصويت رسمي.

وقال مجلس اللوردات اليوم إنه أنهى القراءة الثالثة لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مجلسي البرلمان وافقوا على الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وأضاف أن مشروع القانون بحاجة الآن إلى الموافقة الملكية قبل أن يصبح قانوناً يضفى عليه الطابع الرسمي.

ومن المتوقع أن تقوم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بتوقيع مشروع القانون بحلول يوم الإثنين المقبل.

وبموجب هذا التشريع، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي للبريكست لنحو ثلاثة أشهر إذا لم يتوافق البرلمان حول صفقة تنظم عملية الخروج من الكتلة بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول.

ويحارب جونسون من أجل تنفيذ البريكست في موعده 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل رافضاً التمديد مرة أخرى.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي