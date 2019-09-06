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فلسطين:قرارات المجلس الاقتصادي العربي تعزز الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي"اقتصاديا"

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فلسطين:قرارات المجلس الاقتصادي العربي تعزز الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي"اقتصاديا" فلسطين:قرارات المجلس الاقتصادي العربي تعزز الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي"اقتصاديا"

مباشر: ذكرت دولة فلسطين أن تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي العربي الأخيرة تعزز الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي "اقتصاديا".

وقال وزير الاقتصاد الوطني في فلسطين، خالد العسيلي، اليوم الجمعة، إن الاسراع في تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104، التي انعقدت في الجامعة العربية تعزز من فرص تطوير اقتصادنا الوطني وتمكين الفلسطينية من ترجمة رؤيتها التنموية والانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي، وفقاً لوكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأضاف العسيلي، أنه بلاده تتطلع إلى رؤية استثمارات عربية واعدة في دولة فلسطين والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني، علاوة على رفع حجم التبادل التجاري وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العربية والدولية.

ونوه، إلى ضرورة المشاركة بفاعلية في المؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين المزمع عقده في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2019 بجمهورية العربية.

وأشار الوزير، إلى اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مطالب دولة فلسطين في دعم اقتصادنا الوطني بمختلف مكوناته وتعزيز صمود المواطنين ودعم تطبيق الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، وغيرها من المطالب السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة لتنفيذ هذه القرارات وكان هناك تجاوب إيجابي.

وكان وزراء الاقتصاد والتجارة العرب أكدوا في اختتام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مساء أمس الخميس، على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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