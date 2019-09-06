مستشار ترامب: المحادثات الهاتفية الأخيرة مع الصين سارت بشكل جيد

مباشر: قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن المحادثات التجارية الأخيرة مع الصين تمت بشكل جيد.

وأوضح "لاري كودلو" في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الجمعة، أن المحادثات الهاتفية التي أُجريت أول أمس بين وزير الخزانة ستين منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايز مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه سارت على ما يرام.

وأضاف مستشار ترامب أن خطوط الاتصال كانت مفتوحة خلال هذه الفترة والمفاوضات مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وأجرى المفاوضون التجاريون في الصين والولايات المتحدة مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي واتفقوا على الاجتماع في أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإجراء جولة أخرى من المحادثات.

وقال كودلو أن المفاوضين التجاريين سوف يلتقون في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر من أجل وضع الخطوط العريضة بحيث تلتقي وجهات النظر في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مضيفاً: "أعتقد أن هذا مهم للغاية".

وكانت المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري بالولايات المتحدة ذكر أن البلدين اتفقا على عقد اجتماعات على المستوى الوزاري في واشنطن في الأسابيع المقبلة.

وتأتي الاجتماعات المقرر عقدها بعد جولة جديدة من التعريفات الجمركية على السلع التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات من كل دولة والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.