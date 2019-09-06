صندوق النقد يلغي شرط السن من الترشح لمنصب مدير المؤسسة

مباشر: قرر صندوق النقد الدولي إلغاء شرط السن لتولي منصب المدير العام للمؤسسة الدولية والذي كان يمنع تعيين أي مرشح يبلغ عامه الـ65 من الترشح لهذا المنصب.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان اليوم الجمعة، إن مجلس المحافظين وافق على اقتراح المجلس التنفيذي بإلغاء هذا الشرط حيث كانت الموافقة على الاقتراح تتطلب أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها، مع اشتراط مشاركة أغلبية من المحافظين لا تقل أصواتهم عن ثلثي القوة التصويتية الكلية.

وذكر البيان العملية التصويت استمرت من 21 أغسطس/آب الماضي حتى 4 سبتمبر/أيلول الحالي.

وكانت لائحة الصندوق قد حظرت منذ عام 1951 تعيين أي مرشح يبلغ الخامسة والستين أو أكثر في منصب المدير العام، بالإضافة إلى منع استمراره في منصبه بعد سن السبعين.

وبموجب التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور، تصبح فترات تعيين المدير العام متسقة مع فترات تعيين كل من أعضاء المجلس التنفيذي الذي يرأسه المدير العام، ورئيس مجموعة البنك الدولي، وكلها لا تخضع لشرط السن.

ويعكف المجلس التنفيذي في الوقت الحالي على اختيار بديلاً لكريستين لاجارد، التي ستتنحى عن منصب المدير العام في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.