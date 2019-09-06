الخدمة المدنية السعودية تعلن مدة إجازة الحضانة للأب والأم

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، عن منح الأب إجازة لمدة ثلاثة أيام في حال رزق بمولود.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية منحت الأم أيضا إجازة وضع 70 يوماً.

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