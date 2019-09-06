محدث.. الدولار الأمريكي يواصل خسائره عالمياً بعد تقرير الوظائف

مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 130 ألف وظيفة بأقل من توقعات المحللين البالغة 163 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي.

في حين زادت أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وتوصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق حول عقد جولة جديدة من المباحثات التجارية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبدأت حكومة دونالد ترامب من الشهر الجاري تنفيذ جولة جديدة من التعريفات الجمركية ضد الصين.

وبحلول الساعة 1:42 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1055 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة إلى 106.63 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2331 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة مُسجلة 0.9874 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مُسجلاً 98.262