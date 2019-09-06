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تباين أداء الأسهم الأمريكية بالمستهل بعد تقرير الوظائف

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تباين أداء الأسهم الأمريكية بالمستهل بعد تقرير الوظائف تباين أداء الأسهم الأمريكية بالمستهل بعد تقرير الوظائف

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه "داو جونز" الصناعي إلى تسجيل الصعود اليومي الثالث على التوالي.

ويأتي أداء البورصة الأمريكية بعد الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر إضافة اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام مخيبة للتوقعات التي كانت تشير إلى أن سوق العمل سيشهد تدفق نحو 163 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

وسجل متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة تسارعاً في النمو على أساس شهري في أغسطس/آب لكنه تباطأ على أساس سنوي.

ويمثل أغسطس/آب الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤاً في وتيرة ضخ الوظائف لسوق العمل بعد تعديل قراءة يونيو/حزيران ويوليو/تموز بالخفض.

ولا تزال المحادثات التجارية المرتقبة بين أكبر اقتصادين في العالم محل اهتمام المستثمرين.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.1 بالمائة ما يعادل 32 نقطة تقريباً ليستهل التعاملات عند مستوى 26760.9 نقطة.

فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند مستوى 2976.8 نقطة بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 8111.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1049 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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