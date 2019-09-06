"البلدية والقروية" و"تقييم" تتفقان على تأهيل كوادر الاستثمار بالتقييم العقاري

الرياض – مباشر: وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس اتفاقية تعاون بين الجهتين.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس" بأن الاتفاقية تهدف إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.

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