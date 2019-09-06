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قوات التحالف: سقوط صاروخ حوثي باليستي داخل الأراضي اليمنية

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قوات التحالف: سقوط صاروخ حوثي باليستي داخل الأراضي اليمنية قوات التحالف: سقوط صاروخ حوثي باليستي داخل الأراضي اليمنية

الرياض - مباشر: أعلنت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية أن جماعة الحوثيين المسلحة أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة عمران، منوهة إلى سقوطه في الأراضي اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوه العقيد الركن تركي المالكي، إلى سقوط الصاروخ بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.  

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