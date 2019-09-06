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محدث.. الذهب يمحو خسائره عالمياً ويتحول للصعود عقب تقرير الوظائف

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محدث.. الذهب يمحو خسائره عالمياً ويتحول للصعود عقب تقرير الوظائف محدث.. الذهب يمحو خسائره عالمياً ويتحول للصعود عقب تقرير الوظائف

مباشر: تمكن الذهب من محو خسائره والتحول للصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك عقب إعلان تقرير الوظائف الشهري.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي وهو ما يقل عن التوقعات البالغة ضخ نحو 163 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند 3.7 بالمائة في حين أن متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة سجل نمواً متسارعاً على أساس شهري لكنه تباطأ على أساس سنوي.

وكانت المعدن الأصفر تعرضت لضغوط على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي من ضمنها ارتفاع وظائف القطاع الخاص غير الزراعي وبالإضافة إلى التطورات التجارية الإيجابية مع إعلان الصين أن بداية الشهر المقبل سيشهد جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1:01 مساءً بتوقيت جرينتش، تحول سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول للارتفاع بنحو 0.09 بالمائة أو ما يعادل 1.30 دولار ليصل إلى 1526.80 دولار للأوقية بعد أن كانت خسائره تتجاوز الـ10 دولارات في وقت مبكر من التعاملات.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة أو 4.45 دولار ليسجل 1523.50 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أمس أكبر خسائر يومية في 3 سنوات، حيث تهاوى سعر المعدن بمقدار 35 دولاراً، وهو ما جاء مع مكاسب أسواق الأسهم، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بمقدار 372 نقطة ليغلق عند مستوى 26728 نقطة.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليهبط إلى 98.305.

مباشر (اقتصاد)

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