جولي شيك الصينية تدشن مركز عمليات إقليمي في الرياض

الرياض – مباشر: كشفت شركة جولي شيك، الصينية المتخصصة في التسوق عبر الإنترنت، عن مباحثاتها مع الجانب السعودي لبحث خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع خدماتها في المملكة، وتدشين مركز عمليات إقليمي في الرياض، ومركز اتصال دولي لخدمة العملاء.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها أجرت مباحثات مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وأثمرت عن عددا من الاتفاقيات.

وأضافت أن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أرون لي، وقع عددا من الاتفاقيات مع الجانب السعودي لتوسيع مراكز التوصيل والدعم اللوجستي في جميع أنحاء المملكة، لترتفع تغطية الشركة لخدمات التوصيل في المملكة من 34 مدينة حالياً، إلى 100 مدينة في عام 2020.

وتم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البدء في تدشين مركز اتصال إقليمي ودولي لخدمة العملاء في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيان.

وذكرت الشركة أن هذه المباحثات تأتي في إطار استكمال الشراكة الشاملة الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية، وشركة جولي شيك في مارس/أذار 2019، لدعم عمليات تسريع التحول الرقمي وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.

وقد بحث أرون لي، مع الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات لصناعة التكنولوجيا و القدرات الرقمية، خطط الشركة لتدشين مركز لخدمة العملاء في المملكة لتلبية الطلب على خدمات الشركة في الممكلة و منطقة الخليج، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال التجارة الالكترونية.

كما بحث رئيس جولي شيك الصينية مع وكيل وزارة الاتصالات السعودية خطط الشركة لرفع نسبة السعودة من 34 بالمائة حاليًا إلى أكثر من 70 بالمائة في المستقبل القريب لتصبح واحدة من أكبر الشركات الأجنبية في توطين وظائفها بالمملكة.

وأكد الدكتور أحمد الثنيان، أن وزارة الاتصالات ستقدم كل الدعم والمساندة لخطط الشركة للتوسع في المملكة، في مجال الخدمات التقنية واللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن عمليات الشركة في المملكة تعد ثمرة ناجحة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ونموذج مهم للأعمال الصينية في المملكة المعتمد على الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية والتقنية المتنامية، وتوفير الخدمات اللوجستية والإلكترونية القائمة على التقنيات الحديثة، والتي جاءت انعكاسًا واضحًا لرؤية المملكة 2030.

واستقبل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر حاكم مقاطعة تشيجيانغ الصينية أثناء زيارته للرياض هذا الأسبوع.

وحصلت شركة جولي شيك، مؤخرًا على تصريح لمزاولة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، من خلال تدشين منصتها للدفع الإلكتروني"جولي باي".

وتعد المملكة واحدة من أكبر 10 دول في نمو التجارة الإلكترونية عالميًا، بنسبة تتجاوز 32 بالمائة وتداولات تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال سنويًا، كما بلغ مستخدمي الإنترنت أكثر من 29 مليون شخص، وزيادة خدمات الإنترنت في المملكة إلى 82 بالمائة، فيما تسيطر المملكة على 45 بالمائة من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وتعد منصة جولي شيك الإلكترونية نقطة الانطلاق لأكثر من 5000 علامة تجارية صينية، وأكثر من 2000 علامة تجارية دولية وإقليمية في الشرق الأوسط من ضمنها أكثر من 500 علامة تجارية سعودية.

وتركز "جولي شيك"عملياتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتبها الرئيسية في السعودية، والإمارات والكويت، والبحرين، والأردن.

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