ارتفاع أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات

مباشر: صعدت أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي، وذلك تزامناً مع إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف دون التوقعات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 11 سنتاً خلال شهر أغسطس/آب الماضي ليصل إلى 28.11 دولار في الساعة، مقابل زيادة 9 سنتات في كل من شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن متوسط أجور العاملين في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ينمو بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وخلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أغسطس/آب الماضي، فإن متوسط أجر العاملين الأمريكيين في الساعة شهد زيادة بنسبة 3.2 بالمائة وذلك مقابل زيادة 3.3 بالمائة في الفترة المماثلة والمنتهية في يوليو/تموز السابق له بعد التعديل بالرفع.

وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً، فارتفع خلال الشهر الماضي بنحو 0.1 ساعة ليصبح 34.4 ساعة.

ووفقاً لتقرير الوظائف الشهري، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مقارنة مع التوقعات البالغة 165 ألف وظيفة، في حين استقر معدل البطالة عند 3.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1041 دولار.