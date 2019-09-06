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الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال أغسطس

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الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال أغسطس الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال أغسطس

مباشر: أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أضاف 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقابل 159 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 163 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عمليات التوظيف في الفيدرالية ارتفع خلال الشهر الماضي وهو ما يعكس بدرجة كبيرة تعيين العمالة المؤقتة من أجل تعداد عام 2020.

وأظهرت البيانات خفض تقديرات الوظائف الجديدة المضافة في شهري يوليو/تموز ويونيو/حزيران إلى 159 و178 ألف وظيفة، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 164 و193 ألف وظيفة.

ووفقاً للبيانات، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة استقر عند 3.7 بالمائة خلال الشهر الماضي، وهي نفس أرقام السابق له كما أنها تتوافق مع تقديرات المحللين.

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة في العمل، فسجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال أغسطس/آب لتصل إلى 63.2 بالمائة مقارنة مع 63 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1030 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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