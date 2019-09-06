أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

شركات السيارات البريطانية: تأجيل البريكست أفضل من الخروج بدون صفقة

Google+ Print
شركات السيارات البريطانية: تأجيل البريكست أفضل من الخروج بدون صفقة شركات السيارات البريطانية: تأجيل البريكست أفضل من الخروج بدون صفقة

مباشر: طالب مصنعو السيارات في بريطانيا بتأجيل تنفيذ البريكست بدلاً من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يكون هو أسوأ نتيجة محتملة.

وأضاف مايك هاوس: "إذا استغرق الأمر بضعة أشهر حتى يتم التوصل لاتفاق أعتقد أن الصناعة  يمكن وقتها أن تتحمل".

وتخطط المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأووربي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مع تأكيدات من جانب رئيس الوزراء بأن ذلك سيتم سواء باتفاق أو بدونه.

وكانت أرقام الجمعية كشفت في يوليو/تموز الماضي انخفاض الاستثمارات في قطاع السيارات البريطانية بأكثر من 70 بالمائة في النصف الأول من 2019 إلى 90 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار). 

وتابع هاوس: "الاستثمارات في بريطانيا توقفت فعلياً لأن المستثمرين خائفين من تنفيذ البريكست دون اتفاق".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي