شركات السيارات البريطانية: تأجيل البريكست أفضل من الخروج بدون صفقة

مباشر: طالب مصنعو السيارات في بريطانيا بتأجيل تنفيذ البريكست بدلاً من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يكون هو أسوأ نتيجة محتملة.

وأضاف مايك هاوس: "إذا استغرق الأمر بضعة أشهر حتى يتم التوصل لاتفاق أعتقد أن الصناعة يمكن وقتها أن تتحمل".

وتخطط المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأووربي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مع تأكيدات من جانب رئيس الوزراء بأن ذلك سيتم سواء باتفاق أو بدونه.

وكانت أرقام الجمعية كشفت في يوليو/تموز الماضي انخفاض الاستثمارات في قطاع السيارات البريطانية بأكثر من 70 بالمائة في النصف الأول من 2019 إلى 90 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار).

وتابع هاوس: "الاستثمارات في بريطانيا توقفت فعلياً لأن المستثمرين خائفين من تنفيذ البريكست دون اتفاق".