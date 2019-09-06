قناة عبرية: توتر بين حماس وسفير قطر في قطاع غزة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن العمادي ألغى مشروعا زراعيا كبيرا كان سيخصص لزراعة الخضراوات وتصديرها من غزة للخارج كـ"علامة تجارية قطرية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية أن حماس طالبت بجزء من عائدات أرباح المشروع القطري، وهو ما رفضه محمد العمادي، ليتم بعدها إلغاء المشروع.

وأوضحت القناة العبرية أن المبعوث القطري في قطاع غزة غيّر في الآونة الأخيرة طريقة تعامله مع القطاع، وتحول للاستثمار بالمشاريع التجارية الربحية، بدلا من المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية.

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر فلسطينية، أنه تم إلغاء مشروع كان بموجبه ستقيم شركة "بيبسى" العالميه خط إنتاج "صودا ستريم" فى قطاع غزة، ولكن تم رفض المشروع بعد أن رفض الشريك الفلسطيني التعامل بشفافية كاملة حول المشروع، وتعهد بالحد الأدنى من الأجور للعاملين فيه.

وأشارت القناة إلى أنه تم إعادة الأجهزة والمعدات من غزة إلى إسرائيل، بعدما تلقى العمال التدريب فعليا، للبدء بالعمل في المصنع.

وأوضحت القناة أن المبعوث القطري لغزة، محمد العمادي، أبلغ حماس بأن بلاده قررت خفض نصف تمويل ضخ الوقود للقطاع، وذلك رغم زيارته قبل أسبوعين لغزة.