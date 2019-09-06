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روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

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روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

مباشر: قرر البنك المركزي في خفض معدل الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مع توقعات تباطؤ التضخم.

وقال البنك المركزي في روسيا عبر بيان السياسة النقدية، اليوم الجمعة، إنه خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 7 بالمائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2014.

وشدد المركزي الروسي على أنه قد يلجأ إلى مزيد من سياسات التيسير النقدي في حالة انخفاض معدل التضخم بصورة أكبر من المستهدف عند 4 بالمائة.

وذكر بيان السياسة النقدية لدى البنك المركزي الروسي أن في حالة تحسن الأوضاع لتتماشى مع التوقعات الأساسية فإن البنك سينظر في ضرورة إجراء تخفيض إضافي في سعر الفائدة في أحد اجتماعاته القادمة.

وحذر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يتسبب في مزيد من الضبابية في توقعات النمو لروسيا.

وخفض المركزي الروسي توقعاته لمعدل التضخم عن العام الجاري عند مستوى يتراوح بين 4 بالمائة إلى 4.5 بالمائة، في مقابل التوقعات السابقة عند مستوى يتراوح بين 4.2 بالمائة إلى 4.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الروبل أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة إلى 65.8663 روبل.

مباشر (اقتصاد)

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