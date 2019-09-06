الفيدرالي: المخاطر التجارية قد تكلف الاقتصاد العالمي 850 مليار دولار

مباشر: يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية قد تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي تصل لنحو 850 مليار دولار.

وقال البنك في مذكرة بحثية صادرة في الأسبوع الجاري إن ارتفاع الصراعات التجارية في النصف الأول من 2018 كان مسؤولاً عن الانخفاض في الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 0.8 بالمائة في النصف الأول من 2019.

وأضافت المنظمة أنه في حالة عدم تصاعد التوترات التجارية في مايو/آيار ويونيو/حزيران الماضي فإن الأعباء على الناتج المحلي كانت ستبدأ في التراجع.

وتابعت: "ومع ذلك فإن تجدد عدم اليقين منذ مايو/آيار الماضي يشير إلى تأثيرات إضافية قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني من عام 2019 وعام 2020".

ويتوقع البحث خسائر للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والعالم بأكمله تصل إلى 1 بالمائة، ما يعادل نحو خسائر 850 مليار دولار عالمياً (الناتج الإجمالي العالمي يصل لحوالي 85 تريليون دولار)

وكان الرئيس الأمريكي دونالد هدد في نهاية مايو/آيار الماضي بتطبيق تعريفات جمركية على المكسيك ما إذا لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر حدودها.