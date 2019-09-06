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المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

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المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

مباشر: أعلن البنك المركزي في الصين أنه قرر خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف العامة في البلاد، في مسعى لدعم الاقتصاد.

وقال بنك الشعب في الصين عبر بيان صادر على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه قرر خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 0.5 بالمائة (50 نقطة أساس) وذلك بدايةً من يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما قرر تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 100 نقطة أساس لبعض المصارف المؤهلة، في خطوة تدخل حيز التنفيذ على مرحلتين يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول ثم يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الخاصة، وفقاً للبيان.

ومن شأن تقليص حجم الاحتياطي الذي تلتزم البنوك بإبقاءه لدى البنك المركزي ضخ سيولة إضافية في السوق بنحو 900 مليار يوان صيني (126.35 مليار دولار).

ويعتبر هذا هي الإجراء الثالث من نوعه هذا العام والسابع منذ أوائل عام 2008، وفقاً للبيانات التي تجمعها وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 11:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.1153 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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