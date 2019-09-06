بنك إنجلترا:توقعات المستهلكين لمعدل التضخم تُسجل أعلى مستوى بـ6 سنوات

مباشر: سجلت توقعات المستهلكين في المملكة المتحدة لمعدل التضخم على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلين أعلى مستوى في 6 سنوات.

وكشف مسح لبنك إنجلترا عن الشهر الماضي والصادر اليوم الحمعة أن توقعات التصخم عن العام المقبل سجلت مستوى 3.3 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الأول 2013، ومقابل مستوى 3.1 بالمائة في مايو/آيار.

وشهدت مقاييس توقعات التضخم العام انخفاضًا حادًا في الآونة الأخيرة، مما يعكس انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مع تصاعد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وفي يوليو/تموز الماضي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنحو 2.1 بالمائة، مقابل 2 بالمائة في يونيو حزيران السابق له.

أما على أساس توقعات معدل التضخم على مدار السنوات الخمسة المقبلة فانخفضت إلى 3.1 بالمائة في أغسطس/آب الماضي وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك مقابل التقديرات السابقة عند 3.8 بالمائة.

وتبلغ في الوقت الحالي النسبة المئوية للأفراد الذين يتوقعون زيادة معدل الفائدة على مدار الـ12 شهر المقبلين 43 بالمائة، مقابل 49 بالمائة في مسح مايو/آيار الماضي.