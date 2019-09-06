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لأول مرة في مصر مسرحية عن "الهولوكوست"... ومسؤول إسرائيلي يعلق

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لأول مرة في مصر مسرحية عن "الهولوكوست"... ومسؤول إسرائيلي يعلق لأول مرة في مصر مسرحية عن "الهولوكوست"... ومسؤول إسرائيلي يعلق

جاء ذلك في مقطع نشرته صحفة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية على صفحتها بتويتر، بتعليق: "لأول مرة مسرحية عن الهولوكوست في جامعة مصرية. هذه المسرحية صادفت الدبلوماسي الإسرائيلي ليئور بن دور، فترى ماذا كان تعقيبه عليها؟".

وقال بن دور في الفيديو: "من الذي لا يحب المسرح؟ أنا أحب المسرح جدا، أنا خدمت في في سفارتنا بالقاهرة ودائما وباستمرار أعمل من أجل بناء الجسور بين إسرائيل وجيرانها، وأريد أن أشارككم مسرحية حضرتها على اليوتيوب، اسم المسرحية: سوبيبور، اسم غريب بعض الشيء أليس كذلك؟".

وتابع قائلا: "سوبيبور كان معسكر اعتقال وإبادة أقامه النازيون على أرض بولندا وقتل فيه 170 ألف نسمة، أغلبهم يهود، ومن أنتج المسرحية؟ كلية التجارة في جامعة عين شمس والممثلون فيها طلاب الكلية، برافو عليكم، كل الاحترام".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات سابقة إن إلمانيا مسؤولة عن الهولوكوست، مضيفة: "لا نرى سببا في تغيير رأينا في التاريخ لاسيما في هذه القضية".

وفي الحرب العالمية الثانية، احتلت ألمانيا النازية بولندا، وقتلت في تلك الفترة الملايين من مواطنيها، ومن بينهم ثلاثة ملايين يهودي بولندي. أما إجمالي قتلى اليهود في تلك الجرائم والمعروفة بالهولوكوست فهو ستة ملايين يهودي.

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