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صحيفة:"نيسان" تدرس التخارج من كوريا الجنوبية مع زيادة التوترات التجارية

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صحيفة:"نيسان" تدرس التخارج من كوريا الجنوبية مع زيادة التوترات التجارية صحيفة:"نيسان" تدرس التخارج من كوريا الجنوبية مع زيادة التوترات التجارية

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن شركة "نيسان" تدرس التخارج بأعمالها من كوريا الجنوبية، وسط زياة التوترات التجارية والسياسية بين سول وطوكيو.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "ذا فايننشال تايمز" لم تسمها اليوم الجمعة إن مناقشات شركة "نيسان" لوقف المبيعات وتسويق السيارات في كوريا الجنوبية يأتي كجزء من خطة إصلاح أشمل لعملياتها العالمية.

وأضافت المصادر أن تلك الخطة قد تتضمن سحب الشركة لعلامتها التجارية "إنفنتي" والمتخصصة في السيارات الفاخرة من مجوعة متعددة من الأسواق.

كما أن المسئولين في شركة "نيسان" يقيمون أيضاً مشاركتها المستقبيلة في مصنع بمدنية بوسان الكورية والمملوك لشركة "رينو سامسونج موتورز"، وهو مشروع مشترك في المدينة الكورية ينتج نموذج للمرافق الرياضية الذي تصنعه "نيسان" أيضاً بأحد مصانعها في اليابان والولايات المتحدة.

وفي نهاية الشهر الماضي استدعت كوريا الجنوبية سفيرها في اليابان، احتجاجاً على شطب طوكيو لسول من القائمة البيضاء التي تضم الشركاء التجاريين المفضليين.

وتم تصعيد التوترات التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية، حينما قضت محكمة في سول بضرورة تعويض الشركات اليابانية الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

مباشر (اقتصاد)

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