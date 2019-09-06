أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يتراجع بنهاية أغسطس

Google+ Print
احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يتراجع بنهاية أغسطس احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يتراجع بنهاية أغسطس

مباشر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع مكاسب للعملة.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض إلى 767.114 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي مقابل 767.910 مليار فرنك المسجلة في الشهر السابق له.

وحققت العملة السويسرية مكاسب بنحو 0.4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 0.9904 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي