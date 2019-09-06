احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يتراجع بنهاية أغسطس

مباشر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع مكاسب للعملة.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض إلى 767.114 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي مقابل 767.910 مليار فرنك المسجلة في الشهر السابق له.

وحققت العملة السويسرية مكاسب بنحو 0.4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 0.9904 فرنك.