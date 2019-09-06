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فيسبوك تريد محاربة التزييف العميق من خلال صنعه

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فيسبوك تريد محاربة التزييف العميق من خلال صنعه فيسبوك تريد محاربة التزييف العميق من خلال صنعه

أعلنت فيسبوك عن تعاونها مع مايكروسوفت وسبع مؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة واتحاد (The Partnership on AI) لإطلاق مسابقة لاكتشاف التزييف العميق (Deepfake) بشكل أفضل، وذلك بعد تزايد مقاطع الفيديو المزيفة التي تم إنشاؤها باستخدام الخوارزميات.

وتخصص عملاقة التواصل الاجتماعي مبلغ 10 ملايين دولار في “تحدي اكتشاف التزييف العميق Deepfake”، الذي يهدف إلى تحفيز أبحاث الكشف.

وكجزء من المشروع، فإن فيسبوك تكلف الباحثين بإنتاج مقاطع تزييف عميق واقعية من أجل إنشاء مجموعة بيانات لاختبار أدوات الكشف.

وقالت الشركة: إن مقاطع الفيديو التي ستصدر في شهر ديسمبر ستضم ممثلين مدفوعين وأنه لن يتم استخدام أي بيانات مستخدم.

وتتعرض منصات التواصل الاجتماعي، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في شهر نوفمبر 2020، لضغوط من أجل التعامل مع تهديدات التزييف العميق، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية حيث يبدو أن الشخص يقول أو يفعل شيئًا لم يفعله.

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ويعمل بعض الباحثين على أنظمة لمصادقة مقطع الفيديو أو الصورة عند نقطة الالتقاط من خلال العلامة المائية الرقمية، لكن التطور السريع لتكنولوجيا التزييف العميق قد خلق سباق تسلح بين منشئي مثل هذه المحتوى المزيف وأولئك الذين يحاولون اكتشاف مقاطع الفيديو.

وأصبحت هذه التكنولوجيا أسهل من حيث إمكانية الوصول إليها من قبل صناع المحتوى الأقل احترافية، حيث ظهر في الأسبوع الماضي تطبيق صيني يدعى (Zao) يسمح للمستخدمين بتبديل وجوههم بشكل مقنع مع نجوم السينما، لكنه واجه رد فعل عنيف بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ومن المتوقع أن تبدأ المسابقة – التي تهدف إلى تطوير تقنية لاكتشاف التزييف العميق ومنع الناس من الوقوع فريسة للمعلومات الخاطئة – من أواخر عام 2019 حتى ربيع عام 2020.

وقال مايك شروبفر Mike Schroepfer، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك: إن الهدف من هذا التحدي هو إنتاج تقنية يمكن للجميع استخدامها للكشف بشكل أفضل عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير الفيديو من أجل تضليل المشاهد.

وكان (The Partnership on AI)، وهو اتحاد يهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، قد أطلق في العام الماضي أداة تسمى (Reality Defender)، والتي تجمع بين الاعتدال البشري والتعلم الآلي لاكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة التي تبدو واقعية للغاية.

وبالنظر إلى عدم وجود حل قوي للمشكلة، فإن المسابقة الجديدة تشكل خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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