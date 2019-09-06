أخبار عاجلة

إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان -
ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المركزي الياباني:مزيد من عمليات خفض الفائدة ضمن الخيارات الممكنة

Google+ Print
المركزي الياباني:مزيد من عمليات خفض الفائدة ضمن الخيارات الممكنة المركزي الياباني:مزيد من عمليات خفض الفائدة ضمن الخيارات الممكنة

مباشر: صرح محافظ البنك المركزي في اليابان بأن مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة هو خيار من ضمن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي.

وقال هاروكي كارودا في تصريحات أمس الخميس إن في حالة اتخاذ البنك قراراً بتنفيذ مزيد من التيسير النقدي، فلابد أن يأخذ في الحسبان تأثير مثل تلك الخطوة على النظام المصرفي في اليابان وأساسيات سوق المال، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف كارودا: "هناك أشياء كثيرة يمكن تنفيذها مثل دمج أدوات متعددة أو تعزيزها".

وشدد محافظ البنك المركزي في ثالث أكبر في العالم على أن خفض معدل الفائدة دائماً ما كان خياراً بالنسبة للبنك.

ولدى اليابان أحد أقل معدلات الفائدة في العالم، حيث تبلغ الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1%.

وذكر كارودا أنه في الوقت الذي كان فيه اقتصاد اليابان دائماً ما يحافظ على الزخم من أجل تحقيق مستهدف البنك المركزي بالنسبة للتضخم عند مستوى 2 بالمائة، كانت المخاطر الخارجية المحيطة بالاقتصاد تتزايد.

وتابع رئيس المركزي الياباني: "لا يمكننا استبعاد احتمالية أن الظروف يمكن أن تتدهور أكثر، لذلك فنحن نحتاج إلى أن نكون متيقيظين بشكل أساسي تجاه ما يتعلق بالتطورات في التوترات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

تحليل.. استثمارات الشركات تستبعد ركود الاقتصاد العالمي قريباً

السفيرة عزيزة - صبري عثمان: أهم أسباب زواج الأطفال هي الحالة الاقتصادية كما حدث في واقعة الغربية

السفيرة عزيزة - صبري عثمان: أهم أسباب زواج الأطفال هي الحالة الاقتصادية كما حدث في واقعة الغربية

4 أحداث اقتصادية منتظرة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

4 أحداث اقتصادية منتظرة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

13شالأخبار - وزير الاقتصاد الفلسطيني يوقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الاتحادات العربية التخصصية

13شالأخبار - وزير الاقتصاد الفلسطيني يوقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الاتحادات العربية التخصصية