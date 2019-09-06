المركزي الياباني:مزيد من عمليات خفض الفائدة ضمن الخيارات الممكنة

مباشر: صرح محافظ البنك المركزي في اليابان بأن مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة هو خيار من ضمن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي.

وقال هاروكي كارودا في تصريحات أمس الخميس إن في حالة اتخاذ البنك قراراً بتنفيذ مزيد من التيسير النقدي، فلابد أن يأخذ في الحسبان تأثير مثل تلك الخطوة على النظام المصرفي في اليابان وأساسيات سوق المال، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف كارودا: "هناك أشياء كثيرة يمكن تنفيذها مثل دمج أدوات متعددة أو تعزيزها".

وشدد محافظ البنك المركزي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم على أن خفض معدل الفائدة دائماً ما كان خياراً بالنسبة للبنك.

ولدى اليابان أحد أقل معدلات الفائدة في العالم، حيث تبلغ الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1%.

وذكر كارودا أنه في الوقت الذي كان فيه اقتصاد اليابان دائماً ما يحافظ على الزخم من أجل تحقيق مستهدف البنك المركزي بالنسبة للتضخم عند مستوى 2 بالمائة، كانت المخاطر الخارجية المحيطة بالاقتصاد تتزايد.

وتابع رئيس المركزي الياباني: "لا يمكننا استبعاد احتمالية أن الظروف يمكن أن تتدهور أكثر، لذلك فنحن نحتاج إلى أن نكون متيقيظين بشكل أساسي تجاه ما يتعلق بالتطورات في التوترات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة".