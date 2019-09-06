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العراق يفتتح منفذا بريا جديدا مع إيران

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العراق يفتتح منفذا بريا جديدا مع إيران العراق يفتتح منفذا بريا جديدا مع إيران

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الوزير ياسين طاهر يفتتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.

ويقع منفذ المنذرية، البري، في أطراف قضاء خانقين، شمال شرقي محافظة ديالى، شرقي العراق، والذي من المتوقع أن يصل فيه عدد المسافرين إلى 1200 شخص في اليوم الواحد.

وتربط العراق وإيران عدة منافذ برية، وحدود واسعة تمتد إلى 1458 كلم بدءا من الممر المائي "شط العرب"، إلى النقطة الحدودية الثلاثية المشتركة مع تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائممقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، إنجاز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا.

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