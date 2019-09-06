رفع تقديرات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.2%بالربع الثاني

مباشر: رفعت منطقة اليورو تقديرات نمو الاقتصاد لديها في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو زاد بنحو 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مقابل 1.3 بالمائة في الربع الأول.

وكانت التقديرات الأولى كشفت أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمو 1.1 بالمائة في الربع الثاني.

وفيما زاد الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي، وهو نفس مستوى القراءة الأولى، ومقابل زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الأول.

وأوضحت البيانات أن استهلاك الأسر زاد بنحو 0.2 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 0.4 بالمائة في أول 3 أشهر من العام.

وفيما زاد رأس المال الثابت بنحو 0.5 بالمائة في الربع الماضي، مقابل مستوى 0.2 بالمائة في الربع السابق له.

واستقرت الصادرات داخل منطقة اليورو في الشهر الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنحو 0.2 بالمائة.

وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية أن معدل التشغيل داخل منطقة اليورو زاد بنحو 0.2 بالمائة في الربع الثاني من 2019، وهي وتيرة أدنى من المسجلة في الربع الأول عند 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1034 دولار.