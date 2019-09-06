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تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس التوقعات

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تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس التوقعات تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس التوقعات

مباشر: انخفض الإنتاج الصناعي لدى ألمانيا خلال يوليو/تموز الماضي على أساس شهري وذلك بعكس التوقعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الجمعة أن الإتناج الصناعي تراجع بنحو 0.6 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري، مقابل تراجع بنسبة 1.1 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي داخل ألمانيا سيرتفع بنحو 0.4 بالمائة.

وعلى أساس سنوي هبط الإنتاج الصناعي لدى أكبر أوروبي بنحو 4.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن الإنتاج المتعلق بقطاع البناء زاد بنحو 0.2 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، في حين تراجع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1037 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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