"أي.بي.إم": تمكين الروبوتات من الوظائف يهدد بتقاعد120 مليون عامل"

مباشر: كشفت دراسة حديثة أنه يوجد نحو 120 مليون عامل سيحتاج إلى التقاعد من عمله خلال السنوات الثلاثة المقبلة نتيجة تأثير الروبوتات على الوظائف.

وأظهر مسح لشركة "أي.بي.إم" اليوم الجمعة أن ذلك يمثل مخاوف كبيرة بالنسبة للعديد من أصحاب العمل اللذين يقولون إن نقص الموهبة واحدة من أكبر التهديدات لمنظماتهم اليوم، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المسح أن التدريب المطلوب اليوم أطول مما تم الاعتياد عليه، فالعمال بحاجة إلى 36 يوماً من التدريب من أجل سد فجوة المهارات، في مقابل 3 أيام فقط في 2014.

وتابعت "أي.بي.إم": "تستغرق بعض المهارات وقتًا أطول لتطويرها لأنها إما أكثر سلوكية في الطبيعة مثل العمل الجماعي والتواصل أو تحتاج إلى تقنية مرتفعة مثل علم البيانات".

ووفقاً للدراسة فأن هناك 50.3 مليون عامل صيني سيكون بحاجة إلى التقاعد في السنوات الثلاثة المقبلة، كنتيجة للأتمتة الذكية.

وفي الولايات المتحدة فأنه من المحتمل أن يكون هناك 11.5 مليون عامل مهدد بفقدان وظيفته، ومستوى 7.2 مليون عامل في البرازيل، وتأتي اليابان وألمانيا في المراكز الرابع الخامس بواقع 4.9 مليون عامل، و2.9 مليون عامل.