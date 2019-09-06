F(x)tec Pro1 .. هاتف ذكي لعشاق لوحة المفاتيح المادية

أعلنت شركة الأجهزة المحمولة البريطانية الناشئة F(x)tec خلال مشاركتها في فعاليات معرض (IFA 2019) عن توفر هاتفها الذكي الجديد، (F(x)tec Pro 1)، والذي يُعد بمثابة هاتف عصري من هاتف (Nokia E7) المنزلق القديم، مما يجعله أحد الأجهزة الوحيدة الموجودة حاليًا في السوق الذي يمتلك لوحة مفاتيح فعلية.

ويستهدف الهاتف عشاق لوحات المفاتيح التقليدية، والأشخاص الناقمين على لوحات المفاتيح الافتراضية، إذ يحتوي على لوحة مفاتيح كاملة (QWERTY) تنزلق من الخلف بضغطة من الإبهام مكونة من خمسة صفوف و 66 مفتاحًا ومزودة بإضاءة خلفية.

ومن المفترض أن تشحن شركة F(x)tec الطلبات المسبقة من هاتف (F(x)tec Pro 1) في منتصف شهر سبتمبر، مع توفره بشكل عام في الأول من شهر أكتوبر، وبإمكان الراغبين شرائه من موقع الشركة، وكذلك من خلال متجر أمازون، وبعض متاجر التجزئة المحددة، مثل (Selfridges)؛ و(Harrods).

ويباع الهاتف في الولايات المتحدة مقابل 699 دولار، بينما يباع في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو مقابل 649 جنيه إسترليني و 649 يورو على التوالي.

ووفقًا للشركة، فإن التصميم الفريد والمعقد قليلاً لهاتف (F(x)tec Pro 1) لم يكن على حساب الأجزاء الداخلية الفعلية، التي تتسق مع ما تتوقعه مع هاتف من الفئة المتوسطة إلى العليا.

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ويتضمن الجهاز شاشة بقياس 5.99 إنشًا، وبدقة 2160×1080 بيكسلًا، مع معالج (Snapdragon 835)، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR4X)، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية (UFS 2.1) القابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت، وقارئ بصمات الأصابع.

وهناك كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع مستشعر من سوني (IMX363)، وعدسة ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، ومنفذ سماعة الرأس 3.5 ميليمتر، وبطارية بسعة 3200 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع (Quick Charge 3.0) عبر منفذ (USB-C).

ويعمل هاتف (F(x)tec Pro 1) بواسطة نظام التشغيل أندرويد باي 9.0، وكمفاجأة، فقد قررت شركة F(x)tec إطلاق الهاتف مع ترك محمل الإقلاع (Bootloader) غير مقفل، مما يمنح المستخدمين خيار استبدال (ROM) بأحد اختياراتهم.

وأرسلت F(x)tec الجهاز لمطورين من (LineageOS) و (Sailfish OS) لتسريع عملية تطويره، وأضافت الشركة ثلاث تطبيقات مخصصة من أجل العمل مع لوحة المفاتيح المادية المنزلقة، هي اللانشر والبريد الإلكتروني والتقويم.